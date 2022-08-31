Немецкие компании могли поставлять в рф сырье для химического оружия «Новичок»

Немецкие правоохранители провели серию обысков в химических компаниях Riol Chemie GmbH и RR Rhein Reserve по подозрению в незаконных поставках россии ядовитых субстанций и товаров спецназа для лабораторий.

Об этом пишет «Бабель» со ссылкой на Tagesschau и DW.

По данным правоохранителей, эти компании за последние три с половиной года без соответствующего разрешения могли поставлять россии сырье для изготовления химических и биологических боевых агентов, таких как горчичный газ и нейротоксин «Новичок».

Обыски прошли на производствах и объектах не только Riol Chemie и Rhein Reserve, но еще на базах пяти неуказанных компаний.

По данным журналистов, в руках которых оказались документы, компании экспортировали сырье предприятию «Химмед» в Москву, являющееся поставщиком специальных лабораторий российских военных и ФСБ. Кроме того, компании неоднократно поставляли средства защиты, являющиеся товарами двойного назначения.

Российская "Новая газета" отмечает, что "Химмед" находится под санкциями за "участие в поддержке российских программ по разработке оружия массового поражения". Riol Chemie также находится в санкционном списке США, но не в европейском. Интересно, что Riol Chemie GmbH ранее фигурировала в расследованиях отравления российского оппозиционера Алексея Навального.