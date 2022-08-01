До конца года россия столкнется с дефицитом снарядов, артиллерии и бронетехники, – The Insider

До конца 2022 года в россии будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Об этом сообщает The Insider.

«Пол года войны для России привели не только к колоссальным непоправимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника иссякнут до конца года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций Россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, которые быстро подходят к концу», - говорится в материале.

Согласно анализу издания, за полгода агрессии против Украины россия должна была потратить не менее 7 млн ​​снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

«При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии», - говорится в тексте.

Автор отмечает также проблему износа стволов. При этом, если направляющие на реактивных системах залпового огня при надлежащем обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских пушек, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.

Как пишет издание, к концу 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности.

Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий.

При этом, как пишет The Insider, «дела обстоят совсем не гладко» и в производстве артиллерии и боеприпасов.

«Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в ближайшей перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства», - говорится в тексте.

Также в россии нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако россия маскирует этот дефицит обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

Вряд ли российская промышленность имеет потенциал для серьезного увеличения производства ракет из-за не только эмбарго на поставку оборудования и кадровых ограничений, но и из-за сравнительно низкой производительности труда, говорится в тексте.

Также упоминается о возможном дефиците бронетехники.

«Даже с учетом подвоза относительно свежей, пусть и не новой бронетехники из воинских частей и баз хранения, львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий до конца 2022 года должна будет пойти на ремонт при условии, что не будет уничтожена», - пишет издание.

Оно отмечает, что ситуация в авиации, «на первый взгляд, выглядит лучше». Сегодня с учетом потерь и поломок россия все еще способна держать у границ около 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все ударные.

«Однако вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании только сократились», - говорится в статье.

Напомним, по данным украинского ГУР, в россии осталось меньше половины тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на грани.