Удар по Николаевской ОГА в марте нанес российский фрегат «Адмирал Эссен», - расследователи

Вероятнее всего, что ракета «Калибр» по Николаевской ОГА была выпущена из российского фрегата «Адмирал Эссен».

Об этом говорится в расследовании экспертов Truth Hounds.

Напомним, что российский ракетный удар по зданию Николаевской ОГА произошел 29 марта в 8:35 утра. В фасадную часть здания попала ракета, повлекшая значительные разрушения. В результате удара погибли 37 человек.

Расследователи считают, что пуск крылатой ракеты типа "Калибр" производился с акватории Черного моря. Этот тезис подтверждается свидетельством очевидицы, которая утром 29 марта слышала пролет ракеты над селом Ивановка Очаковского района.

Виновными в нанесении удара считают командиров фрегата "Адмирал Эссен":

- капитана 2-го ранга Александра Смирнова; - капитана-лейтенанта Анатолия Перетятько, управляющего ракетно-артиллерийской боевой частью корабля.

Именно они могут нести ответственность за совершение этого военного преступления. Экипаж корабля:

Напомним, по словам советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, 3 апреля "Адмирал Эссен" получил серьезные повреждения в результате атаки ВСУ. Считается, что по нему попали из ракетного комплекса "Нептун".