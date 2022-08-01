В Херсоне в июне российские военные и сотрудники фсб убили друг друга в кафе

В июне российские военные и сотрудники фсб устроили стрельбу в одном из кафе временно оккупированного Херсона, трое из них погибли.

Об этом сообщает Yahoo News, в распоряжении которого оказался отчет Следственного комитета рф об инциденте, передает Лига.net.

Перестрелка произошла 19 июня около 20:00. Трое сотрудников фсб – Игорь Якубинский, Сергей Привалов и Д. А. Бородин – вошли в кафе на проспекте Ушакова. Там выпивали российские контрактники – сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин из 8-го артиллерийского полка черноморского флота россии.

Сотрудники фсб упрекнули военных за пьянство в военной форме и с оружием, однако Обухов в ответ выстрелил из пистолета в пол, говорится в документе. После этого фсбшник Привалов попытался выхватить пистолет, а Судин начал стрелять из Ак-74 – Якубинский и Привалов открыли ответный огонь.

В результате перестрелки контрактник Обухов, сотрудники фсб Привалов и Якубинский были убиты на месте, говорится в отчете. Бородин и Судин были доставлены в госпиталь в оккупированном Севастополе. Еще один сотрудник фсб, имя которого не раскрывается, скрылся с места инцидента.