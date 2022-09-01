ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Миссия МАГАТЭ не смогла попасть на Запорожскую АЭС

Уже 190-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 30 августа, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 сентября.

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00:22 Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в среду, 31 августа, не попала на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает НВ.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона подтвердил, что вопрос допуска миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будет решаться 1 сентября. Он также напомнил, что единственный законный путь попасть на станцию – через подконтрольную Украине территорию.

00:18 Министерство обороны США в среду анонсировало заключение контракта с компанией Raytheon Missiles and Defense о приобретении для Украины двух норвежских зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Контракт стоимостью 182 миллиона долларов, заключенный 26 августа, предусматривает поставку Украине двух комплексов NASAMS, анонсированных в пакете военной помощи США еще 1 июля.