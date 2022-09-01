Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 201 оккупанта, 12 танков, артиллерию, склады и командные пункты

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 1 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 31 августа доступна по этой ссылке.

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07:27 Как сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, на Южнобугском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Степовая Долина, Новониколаевка, Степовое, Партизанское, Андреевка, Мирное, Прибугское, Николаевка, Зоря, Луч, Ивановка, Княжевка. В целях ведения воздушной разведки активно применял БпЛА на указанном направлении. Противник пытается восстановить логистическое обеспечение своих войск.

07:11 Обстановка в южной операционной зоне остается сложной, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий без существенных изменений в составе и положении его подразделений. С целью обезопасить себя от действий наших подразделений, осуществляет дистанционное минирование путей к своим рубежам, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 31 августа.

По Березнеговатской громаде враг нанес авиационный удар парой вертолетов Ка-52. Без человеческих утрат.

В течение дня враг нанес огневой удар из тяжелой ствольной артиллерии по Криворожскому и Никопольскому районам. В результате обстрела повреждены жилые дома. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Нашей авиацией нанесено 24 удара по местам сосредоточения противника, его сил и средств, командным и опорным пунктам, логистическим центрам, транспортным путям и боевым позициям.

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, станциям радиоэлектронной борьбы и радиолокационным, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны врага. Содержание Каховского и Дарьевского мостов под плотным огневым контролем исключило их использование врагом для подтягивания техники и боеприпасов. Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена.

В результате наших огневых усилий враг уменьшил свое присутствие на 201 рашиста, 12 танков Т-72 и 18 единиц автобронетехники.

Метко уничтожены тяжелая огнеметная система «Сонцепек», зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3», пять гаубиц «Мста-Б», самоходная гаубица «Акация», две самоходные артустановки, три мобильных миномета.

Ликвидировано шесть складов вражеских боеприпасов в Бериславском, Геническом и Херсонском районах, а также командные пункты 331-го парашютно-десантного и 56-го десантно-штурмового полков.

Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море корабельная группировка врага без изменений состава, задач и угроз.