В Николаеве отдали под суд «правоохранителя» и его жену за передачу оккупантам информацию о ВСУ

В суд направлен обвинительный акт в отношении супругов жителей Николаева по факту государственной измены и несанкционированного распространения информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины (часть 2 статьи 111 и часть 2 статьи 114-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что 57-летняя женщина под кураторством спецслужб рф на регулярной основе собирала и передавала информацию о местах дислокации, передвижении личного состава и техники ВСУ, информацию о результатах и последствиях обстрелов российскими военными гражданских и военных объектов, а также другую информацию о военной обстановки в областном центре

Свои действия обвиняемая маскировала под видом выгула домашнего животного и при общении с кураторами соблюдала правила конспирации.

Ее же 54-летний мужчина, являясь действующим работником правоохранительного органа, через Телеграмм-каналы пророссийской направленности собирал и передавал жене информацию о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований с указанием конкретных координат их позиций.

Противоправная деятельность злоумышленников была прекращена в мае этого года.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, как ранее в Николаеве был задержан руководитель Николаевской окружной прокуратуры харьковчанин Геннадий Герман за передачу секретной информации российским оккупантам. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины.