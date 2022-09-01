Корректировщика обстрелов по военному аэродрому в Краматорске отправили в тюрьму на 9 лет

К 9 годам заключения приговорен российский агент, скорректировавший ракетный удар по аэродрому «Краматорск».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины и в ОГП.

СБУ задержала злоумышленника в Донецкой области в конце мая.

В ходе досудебного расследования установлена личность его российского «куратора». Им оказался кадровый сотрудник 9-го управления 5-й службы ФСБ Алексей Шингирев.

По его заданию агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, осуществляя скрытое наблюдение за объектами.

Полученные сведения захватчики использовали для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома Краматорск.

По данным следствия, для передачи развединформации злоумышленник использовал один из мессенджеров. Собранные сведения размещал в специально созданных представителями фсб закрытых группах, таких как "Канал для своих", "На крыле", "ЛНР14", а также в частных чатах.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты взрывной деятельности российского информатора. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

После завершения расследования следователи СБУ направили обвинительный акт для судебного разбирательства.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения») Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению преступления проводились сотрудниками военной контрразведки СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

Напомним, как на Николаевщине контрразведка СБУ задержала агента российского ГРУ, который «охотился» на HIMARS. Также он должен был следить за руководством области.