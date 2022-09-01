«Бархатный сезон»: Разведка просит жителей Крыма предоставлять данные об оккупантах

ГУР Минобороны Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма предоставлять данные о захватнической армии.

Обращение опубликовано на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые «популярные» места для посещения, а именно:

— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),

— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),

— места расположения и маршруты передвижения военной техники,

— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),

— лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

Вместе выгоним кафиров из родной земли!» – сказано в сообщении.