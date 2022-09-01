«Бархатный сезон»: Разведка просит жителей Крыма предоставлять данные об оккупантах

ГУР Минобороны Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма предоставлять данные о захватнической армии.
Обращение опубликовано на Facebook-странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Украинский полуостров известен своим осенним бархатным сезоном! Поэтому просим всех жителей срочно сообщить нам самые «популярные» места для посещения, а именно:
— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),
— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
— места расположения и маршруты передвижения военной техники,
— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы),
— лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
Вместе выгоним кафиров из родной земли!» – сказано в сообщении.
Контакты для связи с ГУР МО по оккупантам в Крыму:
Телефон: +380969455341 (Signal, WhatsApp)
Телеграм: чат: https://t.me/krymbavovna_chat ; бот: @krymbavovna_bot