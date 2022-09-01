«Мы будем в военную прокуратуру подать жалобу»: Для возвращения сына мать российского оккупанта готова обращаться в прокуратуру и службу по правам человека

В то время как российский военный рассказывает матери о прогулке по деревне и мародерстве, та заявляет о намерении написать в военную прокуратуру по поводу тяжелого положения сына.

Об этом сообщает ГУР.

- Чего звоните? - По деревне, говорю, гуляем, мародерим. - Понятно. Мне нужен будет номер твоего контракта, номер роты, номер взвода. Кто у тебя прикреплен к части был, в каких восках служишь, командира части я нашла. А завтра сможешь позвонить? Завтра буду писать заявление, поеду в понедельник к Пономарю, мы будем отправлять в военную прокуратуру, подавать жалобу. Буду писать в комитет матерей, потом буду писать Малькову по правам человека. Везде.

- Ага.

- Завтра в течение дня позвони, ладно?

- Посмотрим.

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате жена оккупанта рассказала, что «резала себе вены», чтобы мужа вернули с фронта - а солдат уверяет, что это не поможет, потому что «руководству по*уй»