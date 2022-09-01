Оккупанты погубили в войне с Украиной около тысячи специалистов, на которых тратили годы и миллионы долларов

В войне с Украиной россия потеряла более 900 элитных специалистов, на подготовку которых ушли годы усилий и миллионы долларов.

Об этом сообщает BBС.

По оценке как западных и российских экспертов, общевойсковые подразделения российской армии оказались не готовы к штурмовым действиям. В итоге задачи, которые обычно ставятся перед пехотой, пришлось решать отрядам спецназа, морпехам и десантникам.

Именно эти соединения, традиционно считающиеся «элитой российской армии», понесли ощутимые потери за шесть месяцев вторжения в Украину. Погибли и десятки военных летчиков. По мнению экспертов, восполнить потерю всех этих специалистов россии будет проблематично.

На 1 сентября по открытым данным BBС удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них - офицер (22%). Эти цифры не отражают реального числа потерь, но дают возможность хотя бы примерно оценить, сколько бойцов спецназа выбыло из подразделений российской армии, воюющей в Украине.

Судя по публикуемым некрологам, наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. Погибло по меньшей мере 30 военнослужащих бригады, в том числе четыре офицера - командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).

По оценке эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится около 3,5 раненых. На основе этих данных, можно предположить, что из рядов 22-й бригады спецназа ГРУ в результате гибели или ранения могли выбыть (по меньшей мере временно) не менее 130 человек.

Точная численность отрядов спецназа засекречена. Но даже по консервативным оценкам, выбывание 130 бойцов может быть равноценно полному выходу из строя одной из рот спецназа. В ходе войны в Чечне разведроты спецназа ГРУ насчитывали по 45-70 человек. Если брать за основу такую оценку, не исключено, что из строя выведена половина разведрот бригады.

Сходные потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. 24-я гвардейская бригада потеряла по меньшей мере 21 человека, в том числе четырех офицеров. Также известно о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.

Потеря офицеров спецназа может быть для российской армии наиболее чувствительной и трудновосполнимой, отмечают опрошенные BBС эксперты.

В случае выбывания рядовых специалистов (например, гранатометчика или минометчика), бойца другой специальности, пришедшего на замену, можно переобучить за несколько недель, в более редких случаях - за один-два месяца. Если погибает командир роты спецназа ГРУ, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности.

На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года. А для того чтобы возглавить роту, лейтенант должен набраться опыта и пройти путь до капитана, что потребует еще около четырех лет. В сумме - не менее восьми лет подготовки, отмечают специалисты.

В СССР спецназу ГРУ поручалось проведение наиболее важных секретных операций и диверсий в тылу противника. Чтобы обеспечить их лучшим оружием и формой, над спецзаказами работали отдельные научно-исследовательские институты. В рф отрядам ГРУ стали поручать другие - непривычные для них - задачи, поскольку многие другие армейские подразделения оказались не подготовлены для участия в боях. В первые годы войны в Чечне спецназ ГРУ нередко использовали просто в качестве общевойсковой разведки. А в ходе штурма Грозного отряды спецназа вообще включали в состав штурмовых групп на общих основаниях.

Опрошенные эксперты отмечают, что в ходе войны на территории Украины отряды ГРУ снова используются для решения несвойственных элитным разведчикам задач, а это ведет к дополнительным потерям.

Аналогичный вывод можно сделать и на основании публикуемых некрологов. Например, сообщается, что майор ГРУ Андрей Кунаков погиб в Мариуполе при «зачистке улицы». Обычно досмотр и проверку улиц в захваченных населенных пунктах проводят подразделения «второго эшелона». Бросать на подобные задания элитных разведчиков - по меньшей мере странно.

В мирное время силовые подразделения росгвардии обычно специализируются на разгоне демонстраций, а также операциях по задержанию конкретного человека или небольших вооруженных групп в различных населенных пунктах рф.

Несмотря на это, в Украину росгвардейцев направили с первого же дня вторжения. На 1 сентября известно о гибели 245 сотрудников росгвардии, большая часть из них - сотрудники подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН). Почти у каждого четвертого их них было офицерское звание.

По меньшей мере 16 погибших россиян - обладатели знака особого отличия, крапового берета, которые считаются в рф элитой спецназа.

Согласно открытым данным, на 1 сентября наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа «Барс» из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров. Судя по памятнику на территории части, за полгода войны в Украине отряд потерял столько же человек, сколько за 10 лет вооруженного конфликта в Чечне.

Схожие потери и у отряда спецназа «Меркурий» из города Смоленска. По итогам небольшого расследования BBC удалось подтвердить гибель по меньшей мере 10 служащих отряда.

28 июля ветеранская организация «Братство краповых беретов-Пенза» опубликовала видео, на кадрах которого можно увидеть мемориальный уголок в расположении 26-го отряда спецназа «Меркурий». На столе выставлены фотографии 18 спецназовцев с черными поминальными лентами, рядом лежат две гвоздики.

После краткой публикации BBC об итогах изучения видео, изначальный пост был удален, но в сети осталась его сохраненная копия. Сопоставляя стоп-кадры видео с данными в открытых источниках, удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев.

Схожую тенденцию заметили и при изучении ситуации на российских кладбищах. В поисках захоронений российских военных, погибших после 24 февраля 2022 года, обнаруживают не только могилы тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) захоронений солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях.

На основании этих наблюдений можно предположить, что список подтвержденных потерь личного состава российской армии, который ведет BBC, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен, чем реально захоронено в россии.

Поступают сообщения и о потерях в спецназе «Витязь»: там по меньшей мере семь погибших, включая двух офицеров. Этот отряд был первым спецподразделением в составе внутренних войск, поэтому служба там считается особенно престижной, а стандарты подготовки бойцов - одними из самых высоких.

Из открытых источников известно о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, погибших в ходе вторжения в Украину. Большая часть этих потерь - служащие погранвойск, которые подчиняются ФСБ. Однако есть среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

По данным эксперта по российским спецслужбам Андрея Солдатова, в боевых действиях на территории Украины принимает активное участие Центр специального назначения ФСБ — в том числе и при проведении силовых операций на оккупированных территориях (например, в Херсоне).

Известно о гибели подполковника Управления специальных операций ЦСН ФСБ Николая Горбаня. Камчатские СМИ сообщали о гибели подполковника спецназа ФСБ Сергея Привалова. Также нашли захоронення и других фсбшников.

Для сравнения: последний раз более трех сотрудников за полгода «Альфа» теряла в 1995-1996 годах - после тяжелых штурмов в Будённовске и Первомайском.

Десантники составляют ровно пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украиной.

Не считая опыта нескольких подразделений, соединения российской пехоты не принимали активного участия в боевых действия со времен российско-грузинской войны 2008 года.

«Общевойсковые подразделения ВС РФ оказались не готовы к штурмовым действиям. Причем малая часть – концептуально, из-за недостатка в штате тяжелой техники, а гораздо большая – технически, из-за банального неумения вести ближний бой со стрелковым оружием» - отмечает отставной российский офицер Александр Аратюнов.

В итоге основная тяжесть боев в первые недели войны легла на отряды ВДВ.

Судя по открытым данным, наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и еще 20 офицеров.

С учетом тех военнослужащих, о чьей смерти публично не сообщалось, реальное число погибших в 331-м полку может достигать 150 человек. Если добавить к этому примерное число раненых (из расчета, что на каждых двух погибших приходится примерно по семь раненых), полк мог не досчитаться 650-670 человек. Это более половины предполагаемой численности 331-го полка на момент начала войны.

Серьезные потери понес и 247-й гвардейский полк ВДВ из Ставрополя. За год до начала войны он получил специальный вымпел минобороны «в знак особого доверия и признание заслуг». За шесть месяцев боевых действий в Украине десантники потеряли 63 человека, включая командира полка и не менее 12 других офицеров.

Гораздо меньше известно о потерях в самом элитном отряде ВДВ - 45-й гвардейской бригаде спецназа, базирующейся в подмосковной Кубинке. По открытым источникам Би-би-си удалось установить гибель 14 военнослужащих этого подразделения, в том числе одного офицера. Для сравнения: за семь лет военных операций россии в Сирии сообщалось лишь о трех погибших военнослужащих этой бригады.

Активное участие во вторжении на территорию Украины приняли и подразделения российской морской пехоты. В основном они воюют на южном фронте.

По открытым данным, наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Морпехи потеряли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады: Алексей Шаров погиб еще в марте, а сменивший его Сергей Кенс - в июле.

Уставные аптечки морпехов и других российских военнослужащих содержат резиновый жгут образца 60-х годов прошлого века и не включают современные жгуты-турникеты, кровоостанавливающие средства и окклюзионные пластыри, давно введенные в состав медицинских подсумков стран НАТО. Из-за этого у раненных солдат российской армии гораздо меньше шансов выжить, чем у их западных коллег.

336-я гвардейская бригада потеряла 40 морских пехотинцев, в том числе начальника штаба бригады в звании полковника и замполита бригады в чине подполковника. Также известно о 52 погибших из 155-й гвардейской бригады, в их числе - восемь офицеров.

По состоянию на 1 сентября у Би-би-си есть информация о 67 российских военных летчиках, погибших в ходе вторжения в Украину (включая штурманов и бортмехаников).

Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов.

Несмотря на формальное наличие сотен современных и боеспособных многоцелевых истребителей и истребителей-бомбардировщиков, провести масштабную наступательную воздушную кампанию воздушно-космические силы россии не смогли, отмечают эксперты. Не исключено, что это связано с потерей в первые месяцы войны ведущих военных летчиков.

По меньшей мере пятеро погибших пилотов - люди старше 50 лет. Известно, что некоторые из них должны были выйти в отставку еще несколько лет назад. Их участие в боевых вылетах может быть свидетельством нехватки молодого поколения квалифицированных и мотивированных пилотов.

По оценке британской разведки, в течение многих лет программа подготовки военных летчиков в россии шла по строгому и заранее утвержденному плану, имевшему цель произвести впечатление на высокопоставленных чиновников.