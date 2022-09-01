В Красном Кресте заявили, что в случае радиоактивной утечки на ЗАЭС оказать гумпомощь населению будет сложно или вообще невозможно

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини предостерег, что в случае радиоактивной утечки на Запорожской АЭС оказать населению гуманитарную помощь будет сложно или вообще невозможно.

Об этом Мардини сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Укринформ».

– Я глубоко обеспокоен боевыми действиями, происходящими на Запорожской атомной станции или вблизи нее... Когда объекты повышенной опасности превращаются в зоны боевых действий, последствия для окружающей среды и миллионов людей могут быть катастрофическими и продолжаться много лет. В случае радиоактивной утечки предоставить населению гуманитарную помощь будет сложно или вообще невозможно, - отметил глава МККК.

Он добавил, что «пора прекратить играть с огнем» и принять конкретные меры, чтобы защитить этот и другие подобные объекты от военных операций.

– Наименьший просчет может повлечь за собой опустошение, о котором мы будем сожалеть десятки лет, - предостерег гендиректор МККК.

В ответ на вопрос о готовности организации предоставить гуманитарную поддержку людям в случае аварийной ситуации на ЗАЭС Мардини отметил, что очень сложно иметь четкий и надежный план на этот случай.

– Именно поэтому мы повторяем обеим сторонам, что боевые действия не должны вестись на и вокруг таких объектов, как Запорожская атомная станция. Мы понимаем, что может произойти в случае катастрофы. Никакая гуманитарная помощь не будет возможна. Остановиться - это самая лучшая нравственная и моральная мера, - подчеркнул Мардини.

По его словам, если инцидент все же произойдет и объем поражения будет небольшим, можно будет помочь гражданам безопасно оттуда выехать .

– Но один сценарий предполагает большие неприятности, и в таком случае нам нужно будет как-то с этим бороться, – отметил он.

Напомним, во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу и заявила, что в ближайшие дни Миссия начнет работу на Запорожской атомной электростанции.

При этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже стало известно, что российские захватчики отказались делать спецпропуск для миссии МАГАТЭ на Запорожье.

1 сентября оккупанты начали активно обстреливать Энергодар.