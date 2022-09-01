В Харькове задержали информатора оккупантов

В Харькове полиция задержала местного жителя, сливавшего информацию об ВСУ.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По данным оперативников, местный житель с уголовными прошлым активно поддерживал действия российской армии на территории Украины, был участником дискуссий в многочисленных группах в соцсетях антигосударственного направления и откровенно продвигал российские нарративы. В пабликах он также публиковал информацию о перемещении военной техники и местах дислокации военных.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта оперативники и следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке полка полиции особого назначения изъяли мобильный телефон, наркотическое вещество на носителе для хранения информации.

На основании полученных в ходе следствия доказательств фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного времени) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Напомним, как контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили еще одного вражеского агента, который осуществлял системную разведку пограничной территории и укреплений Сумщины, готовясь к диверсионной деятельности.