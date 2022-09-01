Еще одному полицейскому из Снигиревки объявили подозрение за сдачу оружия оккупантам

Еще одному полицейскому из Снигиревки сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и Госбюро расследований.

Сотрудник отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции подозревается в том, что он, получив служебный пистолет ПМ с двумя магазинами к нему со снаряженными патронами для обороны города Снигиревки и района, добровольно отдал свое оружие оккупантам.

В ГБР отмечают, что таким образом он рассчитывал получить от оккупантов должность в «руководящих органах».

Также работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении полицейского из этого же отделения, собравшего оружие у коллег (9 пистолетов ПМ и 18 магазинов с патронами) и передавшего его военным группировкам страны-агрессора. Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что в марте, во время оккупации города Снигиревка, этот человек вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, объезжал дома коллег и забирал у них оружие с патронами, которые затем передал врагу.

В настоящее время мужчина скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Ранее уже сообщалось, что одного из полицейских из Снигиревки отдавали под суд за сдачу 9 пистолетов с патронами. Он вышел из оккупированной территории и получил соответствующее подозрение.

Напомним, как полицейского из Снигиревки Игоря Калачева разоблачили на сотрудничестве с оккупантами, его уволили и привлекают к уголовной ответственности.