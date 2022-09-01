Беларусь и рф проведут совместные военные учения, что может угрожать северу Украины

Вероятность нового наступления войск России с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину к началу осени остается низкой, однако на 8-14 сентября там запланированы совместные учения с военными РФ и других стран ОДКБ.

Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, пишет Лига.net.

Основное внимание, как предполагается, на учениях будет уделено ведению маневровой обороны с переходом в контрнаступление и – впервые в армии Беларуси – освобождению временно захваченной условным противником территории и выхода на государственную границу. От армии Беларуси к учениям будут привлечены органы управления, воинские части и подразделения Западного оперативного командования.

- задумкой командно-штабного обучения предусматривается освобождение части утраченной территории условной страны. Не исключено, что под так называемой «потерянной территорией» подразумеваются приграничные районы Житомирской, Волынской и Ровенской областей, – предостерег Громов.

Как отметил бригадный генерал, Вооруженные Силы Украины «готовы к любому течению событий, в том числе на северном направлении нашей страны».