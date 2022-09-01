Глава МИД Дании рассказал о помощи Украине и в частности Николаеву

В проекте бюджета Дании на следующий год Украина является первым приоритетом в качестве получателя финансовой и военной помощи, в частности, Дания непосредственно помогает Николаевской области.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, сообщает «Укринформ».

Министр иностранных дел Дании прибыл 1 сентября с визитом в украинскую столицу.

- Мы должны позаботиться о том, чтобы Украина выиграла, а россия проиграла, чтобы такие вещи, которые творит россия в Украине, остались навсегда в прошлом. Мы предоставили уже 400 миллионов евро помощи и продолжаем оказывать соответствующие и необходимые вооружения и проводить тренировки украинцев, - отметил Кофод.

Кроме того, министр отметил, что Дания выделила около 90 миллионов евро гуманитарной и финансовой помощи и непосредственно помогает Николаеву и Николаевской области.