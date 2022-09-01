Украинский суд впервые конфисковал имущество у российского олигарха – сторонника путина Евтушенкова

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал состояние путинского олигарха евтушенкова. Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой, Мойсака и Саландяк.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Евтушенков – один из богатейших россиян. Он трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича. И имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти.

В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно: