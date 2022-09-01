Украинский суд впервые конфисковал имущество у российского олигарха – сторонника путина Евтушенкова

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал состояние путинского олигарха евтушенкова. Решение приняла коллегия судей ВАКС в составе Широкой, Мойсака и Саландяк.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.
Евтушенков – один из богатейших россиян. Он трижды (в 2008, 2010 и 2011 годах) получал именные пистолеты "Форт" от Януковича. И имел полное содействие со стороны тогдашней украинской власти.
В частности, ВАКС конфисковал 17 объектов недвижимости общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, а также доли олигарха в нескольких украинских фирмах, а именно:
- 42,09% в ООО "Электрозавод-ВИТ" (Запорожье);
– 59,2% в ООО «ИТМ-Украина» (Киев);
- 59,2% в ООО "Смарт Диджитал Солюшнс" (Киев);
- 42,09% в ООО Научно инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» (Запорожье);
– 34,21% в АО «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (Запорожье).