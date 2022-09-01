Глава МИД рф стал угрожать Молдове вторжением и вспомнил «миротворцев» в Приднестровье

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что москва будет считать нападением на рф любые действия, в которых увидит угрозу для своих «миротворцев» в Приднестровье.

Об этом пишет «Европейская правда».

- В Приднестровье находятся наши миротворцы, там наша группа военных, охраняющих крупнейшие в Европе склады боеприпасов в Колбасной. И все должны понимать, что любые действия, которые будут создавать угрозу для наших военных, будут рассматриваться согласно международному праву как нападение на россию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили, - заявил Лавров.

Он также заявил, что в Молдове "насаждают русофобию".

- К сожалению, мы видим, как руководство Молдовы подвергается заигрыванию со стороны Запада. Провокационный характер насаждения там русофобии очевиден, как и в Украине, – сказал глава МИД рф.

Днем ранее Лавров заявил о готовности россии «делать все» для того, чтобы гарантировать защиту прав русскоязычных в Молдове, и посоветовал стране «не играть в навязанные Западом геополитические игры».

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский параллельно выразил опасение, что если боевые действия распространятся за пределы Украины на Приднестровье, Молдова может стать местом столкновения россии и НАТО и заявил о необходимости реанимации переговоров.

Президент Молдовы Майя Санду на днях призвала граждан не поддаваться на нарративы, звучащие из Приднестровья и россии, и подчеркнула, что стремление Молдовы укрепить армию никак не означает отказ от нейтралитета.