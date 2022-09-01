Зеленский беспокоится, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС станет «бесплодной экскурсией»

Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС не взяла с собой независимую прессу, а также не призвала вывести российских кафиров со станции и вернуть ее под контроль Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

– Сегодня миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Благо, это произошло, сам факт, несмотря на все провокации российских военных и циничные обстрелы Энергодара и территории станции. Украина сделала все, чтобы эта миссия состоялась. Но плохо, что оккупанты пытаются превратить эту миссию МАГАТЭ – действительно необходимую – в бесплодную экскурсию по станции. Верю, что этого удастся не допустить.

- Когда мы виделись с господином Гросси и членами миссии в Киеве, мы договорились о том, что миссию обязательно будут сопровождать журналисты из украинских и международных СМИ. Независимые журналисты. Чтобы мир видел правду. Видел, что действительно происходит. К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ, – отметил Президент.

- У нас есть четкие данные о том, что россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, с помощью запугивания жителей Энергодара. Оккупанты заставляли людей врать представителям МАГАТЭ - передавать какие-то бумажки, что-то там подписывать, что-то говорить, - сказал Зеленский.

Он надеется, что миссия все же сделает объективные выводы из обстоятельств на станции.

- И главное, что должно состояться – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой – ключевой! – пункт безопасности наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков.