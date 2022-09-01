ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ ударили по базе оккупантов в Херсоне

Уже 191-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 1 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 сентября.

Информация постоянно обновляется:

1:23 ВСУ нанесли удар по бывшей школе милиции в Херсоне, где находились оккупанты.

00:46 Ущерб, нанесенный россиянами украинской окружающей среде за полгода войны, уже достигает почти триллион гривен.

Об этом на брифинге 1 сентября сообщил министр окружающей среды Руслан Стрелец, пишет «Бабель».

Это ущерб по трем показателям: загрязнение воздуха, земельных и водных ресурсов. К примеру, в мае Кинбурнская коса целую неделю горела из-за боевых действий – на ней пылали реликтовые леса.

00:37 Опубликовано видео, как Байрактар ВСУ уничтожает оккупантов в Херсонской области.

00:12 На войне в Украине погиб врач-доброволец из Британии Крейг Макинтош.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на The Times.

По словам родственников, Крейг Макинтош погиб 24 августа. Эту информацию журналистам подтвердили и в Министерстве иностранных дел Великобритании. Дипломаты заявили, что помогают семье британца, погибшего в Украине, и поддерживают связь с местными властями.