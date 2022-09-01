Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили более сотни оккупантов, шесть танков, пять складов и другую вражескую технику

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 2 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 1 сентября доступна по этой ссылке .

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07:42 Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры по танкам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степовая Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригоровка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское , Великое Артаково, Андреевка, Новоселовка, Шевченковое, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка.

Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Великое Артаково, Крещеновка.

Был остановлен силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино.

07:29 В Николаевской области объявили воздушную тревогу.

07:18 В операционной зоне Южнобугского направления обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Продолжается уничтожение вражеских запасов и резервов, поражение пунктов управления и контроль транспортных путей. Вражеское войско в основном деморализовано, однако отчаянно сопротивляется, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 1 сентября.

Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, мирным населенным пунктам, местным жителям.

Трижды в течение дня истребителями и штурмовиком нанесены ракетные удары по нашим позициям в Бериславском районе, без потерь. Одному из штурмовиков нанесено поражение. Результаты доразведываются.

Враг осуществил бомбардировку фугасными пятисоткилограммовыми авиабомбами Николаевского района, где ранено одно гражданское лицо.

Продолжал атаковать Николаевщину, выпустив ракету воздушного базирования из истребителя Су-35 по Березнеговатской громаде. Силы противовоздушной обороны сработали отлично, ракета уничтожена.

Нашей авиацией нанесено 18 ударов по командным и опорным пунктам, по складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами и по логистически-транспортным мощностям.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработан ряд огневых задач по девяти пунктам управления, двум паромным переправам, двум пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага.

Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами.

Установлено, что по итогам боевого дня вражеские силы уменьшились на 102 рашиста, шесть танков, гаубицу «Мста-Б», реактивную систему залпового огня «Град», мобильный 120 мм миномет, восемь единиц автобронетехники.

Уничтожены пять складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Казацкого.

В Черном море корабельная группировка изменений состава и задач не претерпела. Изготовлены по-прежнему три носителя ракет типа «Калибр», один из которых подводный. Суммарный залп составляет 20 ракет.