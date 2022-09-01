«1 сентября с треском провалилось»: В Херсонской области открылось минимальное количество школ с российской программой

Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что 1 сентября на территории временно оккупированной области открылось минимальное количество школ по российской программе, так как учителя отказались сотрудничать с оккупантами.

Соответствующий пост он разместил в Facebook.

«1 сентября на территории оккупированной Херсонской области прошло совсем не так, как планировали орки. Все их попытки склонить больше учителей к сотрудничеству и родителей к тому, чтобы они отдавали своих детей на зомбирование «русского мира», провалились с треском! Минимум открытых школ с российской программой и практически полное отсутствие детей. Автоматчики в масках у входа в школы. Можете считать, что вы уже провели референдум, результаты всем понятны», – написал он.

Также, по словам заместителя главы Херсонского облсовета, оккупанты прошлись по школам, которые отказались с ними сотрудничать.

«Учителям давали пол часа – час забрать свои вещи, потом выгоняли, а сами школы закрывали. Это все, что вам нужно знать о подходе к образованию «русского мира», – добавил он.

Соболевский напомнил, что школы охраняют бойцы росгвардии, «той самой, которая бесчеловечными методами душила митинги на Херсонщине».

Стоит отметить, что стоявшие на входе в школы оккупанты периодически проверяли вещи родителей.