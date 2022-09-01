Агента фсб из Николаевщины отдали под суд за подготовку диверсий на побережье

В суд направлен обвинительный акт в отношении 60-летнего гражданина рф, жителя Николаевского района по факту пособничества в подготовке к диверсии на прибрежной территории (часть 5 статьи 27, часть 1 статьи 14, часть 1 статьи 113 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что указанный гражданин с сентября по ноябрь прошлого года, получив задание от представителей спецслужб рф, был привлечен к сбору сведений по участкам местности береговой линии Березанского лимана в районе одной из объединенных территориальных громад Николаевского района для дальнейшего использования полученной информации в подготовке. к совершению взрывов объектов, имеющих важное оборонительное значение.

С помощью видеокамеры квадрокоптера злоумышленник осуществлял видеофиксацию наиболее благоприятных участков местности, собственноручно изготавливал пояснительные материалы к выполненным им видеозаписям, в частности относительно расстояний и маршрутов следования из определенного населенного пункта в дамбу через Березанский лиман, технических характеристик и дамбы, вокруг нее, а также удобных участков местности – оврагов между косой лимана и населенным пунктом для последующего обустройства специально обустроенных тайников, в которых можно незаметно разместить боевые припасы для взрыва, направленного на разрушение моста.

В дальнейшем неустановленные следствием лица – представители рф, используя вышеупомянутый видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в который поместили 8 корпусов противотанковых мин общей массой 60 кг, 11 крупных прессованных взрывных тротиловых шашек и 2 механических нажимных минных взрывателя.

Однако реализовать свой преступный план злоумышленникам не удалось, а их действия не были доведены до конца из-за изъятия оперативниками всех боеприпасов в ходе спецоперации в апреле этого года.

Обвиняемый находится под стражей.

Как уже сообщалось ранее – этим агетом фсб был россиянин Михаил Шадрин. Он признался, что был завербован еще в 80-х годах сотрудниками КГБ, а впоследствии перешел в «наследство» фсбшникам.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, как СБУ разоблачила агентов фсб, которые помогали уничтожить судостроительные заводы в Николаеве.