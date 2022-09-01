«Предоставляют консультации и передают билеты на концерт кобзона»: Николаевские морпехи показали работу своих минометчиков на Херсонском направлении

Минометчики из 36-й ОБРМП продолжают уничтожать оккупантов на Херсонском направлении.
Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.
«Говорят, у оккупанта проблемы с проведением Херсонского референдума... интересно, почему.
Минометчики 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского регулярно предоставляют консультации «братскому народу» по его организации, заодно передают билеты на концерт кобзона», – прокомментировали видео в бригаде морской пехоты.
Напомним, как артиллерия николаевских морпехов уничтожила вражеские бензовозы, бронетехнику и боекомплект.