На Днепропетровщине СБУ задержала женщину, которая выпрашивала у мужа-военнослужащего информацию о ВСУ и передавала оккупантам

В пгт Преображенка Днепропетровской области контрразведка СБУ разоблачила информаторку, которая предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.
Следствием установлено, что 31-летняя жительница Днепропетровской области начала работу на врага в мае этого года.
Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть совместный сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка.
Злоумышленница использовала своего мужа «в темную»: расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях.
По имеющейся информации, полученные точки дислокации украинских подразделений она передавала через мессенджеры в военную разведку рф, где их использовали для нанесения артиллерийских, минометных и авиаударов.
Ее контактным лицом был военнослужащий рф, который пообещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить регион.
Правоохранители задержали предательницу после очередной передачи информации.
В ходе санкционированных обысков изъята компьютерная техника и мобильные терминалы, которые использовались в противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили вражеской приспешнице о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»), а судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
СБУ проверяет информацию относительно других лиц, включая представителей российских спецслужб, причастных к подрывной деятельности против Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили контрразведчики СБУ при процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.
Напомним, как в Николаеве отдали под суд правоохранителя и его жену за передачу оккупантам информацию об ВСУ.