Рф не может привлечь для войны в Украине более 350 тысяч военнослужащих, а потери оккупантов продолжают расти, - ГУР

Структура вооруженных сил рф создана еще по советским принципам комплектования, поэтому по количеству, части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями. Россия не может привлечь для войны в Украине более 350 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

– В российской армии многие подразделения осуществляют только охрану и оборону объектов как на территории рф, так и за ее пределами. Кроме того, у рф есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это и Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, то получается 300-350 тысяч, которые россия может применить в войне против Украины, – рассказал представитель военной разведки Украины.

В ГУР подчеркнули, что кадровый голод в стране-террориста ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще с первых дней войны.

По словам Вадима Скибицкого, в марте-апреле российским руководством было принято решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами рф соответствующие контракты. Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в россии стало меньше желающих, желающих заключить контракт для прохождения военной службы.

Напомним, как в ГУР рассказали, сколько оккупантов воюет против Украины, и о проблемах с вражеской мобилизации.