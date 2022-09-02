В Москве фсб ищет украинцев для обвинения в «терактах», – разведка

В Москве усиливается кампания по поиску граждан рф, которые негативно относятся к войне против Украины. Особое внимание уделяется бывшим гражданам Украины и украинцам по происхождению – им грозит обвинение в причастности к «терактам».

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР МО отметили, что в городе проводится поквартирный обход группами людей, одетых в гражданское, представляемым сотрудникам фсб. У жителей выясняют, живут ли где-то поблизости украинцы или кто-то не сдает украинцам в аренду жилье. Также выясняют отношение граждан к так называемой «СВО».

«Одна из целей указанных действий – недопущение формирования и распространения в столице рф негативного отношения к войне и выявление людей, которые могут повлиять на формирование независимого общественного мнения относительно нее. Эта кампания должна сформировать негативный образ украинцев – террористов и радикалов. В дальнейшем именно их могут обвинить в терактах, организованных российскими спецслужбами на территории рф», – отметили в разведке.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что фсб готовит серию террористических актов на территории рф с целью общественной мобилизации вокруг войны против Украины.