Из российского плена освободили 14 украинских воинов

В рамках обмена с российского плена освободили 14 украинских бойцов.
Об этом сообщил журналист Владимир Золкин.
«Немного устали, процесс подготовки к обмену длился 2 дня, и конечно, что весь этот процесс я зафиксировал на видео, и конечно, что видео будет позже. Ребята из 58-й бригады тоже немного устали, они пробыли в плену с 22 мая, а ребята из 30-й бригады – с 26 мая. Но главное, что наши бойцы вернулись домой», - написал журналист.
Также он опубликовал список освобожденных из плена.
1. Ипатко Дмитрий Анатольевич, 58 бригада, 13 батальон.
2. Шерстюк Янис Анатольевич, 58 бригада, 13 батальон.
3. Полищук Александр Михайлович, 30 бригада, мотопехотный батальон.
4. Шамкий Александр Александрович, 30 бригада, мотопехотный батальон.
5. Ипатин Павел Владимирович, 58 бригада, 13 батальон.
6. Окальник Александр Владимирович, 58 бригада, 15 батальон.
7. Гулий Станислав Николаевич, 58 бригада, 13 батальон.
8. Барбух Леонид Сергеевич, 30 бригада, мотопехотный батальон.
9. Неделя Алексей Николаевич, 58 бригада, 13 батальон.
10. Стрельченко Виктор Андреевич, 58 бригада, 15 батальон.
11. Лысюк Юрий Алексеевич, 58 бригада, 15 бат.
12. Приз Сергей Сергеевич, 58 бригада, 13 бат.
13. Свинарчук Сергей Олегович, 30 бригада, мотопехотный бат.
14. Зайченко Виктор Иванович. На фото отустной, едущей в сопровождении медиков, поднялось давление.
Следует добавить, что упомянутые бригады участвовали в боевых действиях на Донецком направлении.