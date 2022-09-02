Из российского плена освободили 14 украинских воинов

В рамках обмена с российского плена освободили 14 украинских бойцов.

Об этом сообщил журналист Владимир Золкин.

«Немного устали, процесс подготовки к обмену длился 2 дня, и конечно, что весь этот процесс я зафиксировал на видео, и конечно, что видео будет позже. Ребята из 58-й бригады тоже немного устали, они пробыли в плену с 22 мая, а ребята из 30-й бригады – с 26 мая. Но главное, что наши бойцы вернулись домой», - написал журналист.