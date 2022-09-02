На Харьковщине контрразведка задержала двух агентов, которые «сливали» оккупантам позиции ВСУ

СБУ разоблачила и задержала двух граждан Украины, которые «сливали» оккупантам позиции украинских военных в Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Местные жители по идеологическим соображениям согласились на сотрудничество с россиянами.

Женщина благодаря своим связям среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ.

Ее сообщник – работник одной из компаний, предоставляющей услуги энергоснабжения. Человек имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно обнаруживать места дислокации украинских военных.

Досудебное следствие установило, что одной из основных задач предателей было получение актуальных паролей, которые используются на украинских блокпостах.

Всю собранную информацию вражеские агенты регулярно передавали представителям России с помощью мессенджеров.

В ОГП добавили, что харьковчанка еще в феврале начала общаться со своим бывшим мужем, являющимся участником так называемой «лнр». Оставшись в хороших отношениях, мужчина попросил женщину помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области. Затем она завербовала еще одного мужчину.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников изъяли средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Предатели были задержаны в рамках статьи 615 УПК Украины. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

Обе подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, как на Днепропетровщине СБУ задержала женщину, которая выпрашивала у мужа-военнослужащего информацию об ВСУ и передавала оккупантам