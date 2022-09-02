ГБР заочно объявило подозрения 9 предателям, которые в 2014 году перешли на сторону рф и руководят ПВО в Крыму

ГБР заочно сообщило о подозрении 9 бывшим военнослужащим группы зенитных дивизионов одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, перешедших на сторону врага после оккупации АР Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Среди подозреваемых – начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

Кроме того, что подозреваемые содействовали в оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения России в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага. Один из них, Денис Подобедов, занимает должность заместителя командира зенитного ракетного полка и руководит противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Все они подозреваются в дезертирстве и государственной измене. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.