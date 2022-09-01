На Донбассе ВСУ взяли в плен российского «зека», воевавшего за «Лигу» Вагнера

Украинские военные на Донбассе взяли в плен российского зека – бойца частной военной компании «Лига» (ЧВК Вагнера).

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

В россии пленный был приговорен к 9 годам тюрьмы. В его подразделении воевало около 70 человек – осужденных и добровольно пошедших в наемники. Перед отправкой на войну он прошел недельную так называемую подготовку в оккупированном Стаханове. Якобы его готовили инструкторы, приехавшие из Африки.

- Форму выдали, бронежилеты, каски. Автомат, 4 магазина, 4 гранаты, – говорит наемник.

Судя по его словам, в подразделении были кадровые проблемы – только один человек умел стрелять из РПГ. На все подразделение выдали один гранатомет и десять выстрелов.