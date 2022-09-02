ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В боях на Херсонщине погибли 9 воинов 128-й бригады из Закарпатья

Уже 192-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта, длина которой составляет 2450 километров.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 2 сентября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 сентября.

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00:30 В боях в Херсонской области погибли 9 воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, сообщает ТСН.

Среди них командир разведывательной роты Василий Бабич. Ему было 26 лет, с Героем простились в Мукачево, пишет «Mukachevo.net».

В память о погибших бойцах в Закарпатье 2 сентября было объявлено днем траура.

00:15 "Интернациональный Легион" проводит успешные операции на востоке Украины. Количество, а главное, качество бойцов постоянно растет, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

00:12 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского уничтожает вражескую технику.