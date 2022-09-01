Война на Николаевщине: В Снигиревке поразили командно-наблюдательный пункт бригады оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты открыто говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 3 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 2 сентября доступна по этой ссылке.

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07:03 В южной операционной зоне обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Продолжаются позиционные бои, огневой отпор не позволяет противнику удерживать занятые позиции, сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Взяты в плен три представителя российских оккупационных войск, захвачены два танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, а также много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом.

В течение боевого дня враг нанес восемь авиаударов по нашим позициям.

В ответ нашей авиацией нанесено двадцать два удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более четырех сотен артиллерийских задач.

Удостоверено уничтожение 106 рашистов и шесть десятков единиц вражеской техники, среди них 14 танков Т-72 и 62, гаубицу «Мста-Б», авиадесантную самоходную артиллерийско-минометную установку, две реактивные системы залпового огня «Ураган2», го калибра, мобильный миномет 120 калибра, два беспилотных разведчика и 35 единиц автобронетехники.

Прицельным огнем поражен командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады рашистов в Снигиревке, понтонная переправа вблизи Казацкого, три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районе, плюс два пункта боеснабжения.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море продолжает держать наготове 16 ракет типа «Калибр», расположенных на двух ракетоносителях.