Оккупанты усилии дезинформацию о контрнаступлении ВСУ на Юге

Россия пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, что является намеренным затмением реальности.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики упомянули недавний соцопрос «Левады-центра», согласно которому 48% респондентов настаивают на продолжении «спецоперации», а все больше молодежи склоняются к мирным переговорам. Это до сих пор высокие показатели поддержки агрессии путина, добавили эксперты, но все больше проявляющаяся усталость от войны среди населения станет для Кремля проблемой – например, руководству рф будет сложнее вербовать новых «добровольцев».

В ISW обращают внимание, что российские официальные лица и пропагандисты все активнее продвигают собственные нарративы относительно украинского контрнаступления, чтобы усилить ложные заявления о том, что он губителен для дальнейшего существования Украины.

В частности, министр обороны рф сергей шойгу 2 сентября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спланировал операцию в Херсонской области исключительно для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию, что украинские войска могут вести эффективное контрнаступление.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко 1 сентября сказал, что внутренние украинские разногласия в скором времени заставят военный конфликт прекратиться.

Американские аналитики добавили, что российские военные пропагандисты усилили эти нарративы 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным.