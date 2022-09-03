На Луганщине оккупанты вдвое занизили курс гривны, чтобы обокрасть население, при этом цены на продукты продолжают расти

В Луганской области оккупанты искусственно занизили курс гривны почти вдвое, чтобы обокрасть население.

Об этом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Еще несколько месяцев назад за 100 гривен на оккупированной территории Луганщины можно было получить 250 рублей.

Позже менялы предлагали 170 рублей, а если сбережения у вас слишком большие – то даже 180 рублей.

С понедельника правительство так называемой «лнр» установит «официальный» курс 1,25, что вдвое меньше начального.

Ментально россияне хотят разуверить людей в устойчивости гривны, крепости Украинского государства.

Показать, что гривна уже вроде бы ничего не стоит – то есть, почти как и рубль.

Фактически страдают люди, у которых остались гривневые сбережения или кому продолжают поступать социальные и пенсионные выплаты.

В подавляющем большинстве это пожилые люди, инвалиды, малоимущие. Грабят именно их.

Им уже полгода обещают «конкурентоспособный уровень социальных гарантий» и находят причины отказать в оформлении пенсии», – написал председатель ОВА.