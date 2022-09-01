Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, что оккупанты три дня стреляли по Варваровскому мосту, но без успеха

Оккупанты три дня обстреливали Варваровский мост в Николаеве, но без успеха.

Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

– Я уверен, что это одна из плановых целей по Николаеву. Они стреляли раньше три дня по Варваровскому мосту – тоже без успеха. По Ингульскому – это была одна из групповых целей, которую они пытались поразить. Поэтому я считаю, что это террор, потому что они хотели запугать население и, скажем так, в составе своей информационной политики или войны пытались это продавать у себя в России, – сказал Ким.

Напомним, что 29 августа оккупанты выпустили три ракеты по Ингульскому мосту в Николаеве. Ни одна из них, к счастью, не попала в цель. Ким назвал этот обстрел террором населения.

Как известно, видео атаки по мосту появилось в Сети. На нем видно, что ракета оккупантов попала рядом с мостом, когда по нему ехали автомобили и общественный транспорт.