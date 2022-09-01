«160 человек придет, но будет выглядеть не очень»: Ким сомневается, что оккупанты смогут провести «референдум» в Снигиревке

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что оккупантам не удастся провести «референдум» в Снигиревке.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По его словам, гуманитарная ситуация во временно оккупированном городе удовлетворительная. Там осталось около двух тысяч человек, преимущественно пожилых людей, которые не хотят уезжать или что-то менять.

– Оккупанты всегда хотят провести «референдум» и везде. Но они уже не раз переносят из-за того, что это невозможно, люди не хотят участвовать в нем. Давайте так – около 8-10% сказали, что они придут. Это еще не известно, что они скажут. Это из 2 тысяч 160 человек придет и «референдум» проведут, но будет выглядеть не очень. А подвоз в Снигиревку «титушек», или как их там называют, тоже опасно. Никто не хочет ехать в Снигиревку для массовки. У них с этим есть определенные проблемы, – сказал Ким.

Также начальник ОВА заявил, что не реагирует на замыслы о «присоединении» Снигиревки к оккупированным Крыму, Херсонщине или напрямую к рф.

Напомним, как в середине августа стало известно, что захватчики назначали «главой» оккупационной администрации в Снигиревке сепаратиста и наркомана из Николаева Юрия Барбашова. В конце августа «гауляйтера» Снигиревки вызвали на допрос в СБУ.