За три дня пара Bayraktar уничтожили российской техники на 26,5 миллиона долларов

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает в Telegram главнокомандующий Валерий Залужный.

По его словам, в этом списке:

- 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов);

- по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов);

- БМП (0,6 миллиона долларов);

- гаубицы (0,3 миллиона долларов).

Также были повреждены: 5 танков Т-72 и одна БМП на 1,85 миллиона долларов.