40% техники для новых российских подразделений небоеспособна, – ГУР

40 процентов техники, которой оснащаются новые российские подразделения, небоеспособна.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Испытывая военные неудачи и катастрофические потери личного состава и техники, россия пытается создавать новые воинские части и соединения. Новый армейский корпус россия сможет сформировать только к концу ноября.

«История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца. Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска. По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники небоеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок», – подытожил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.