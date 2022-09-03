В Одессе и Киевской области разоблачили ботофермы, которые распространяли вражескую пропаганду

Киберспециалисты СБУ ликвидировали на Киевщине и Одессе ботофермы. Почти 7 тысяч аккаунтов использовали для распространения деструктивного контента, в частности: дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства; оправдание вооруженной агрессии рф и расшатывание общественно-политической ситуации в стране.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал и администрировал 24-летний уроженец Запорожской области, проживающий в настоящее время на Киевщине.

В конспирации он регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные почтовые сервисы и виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких случаях для их верификации использовал поддельные документы украинских граждан.

"Готовых" ботов злоумышленник сдавал в аренду или продавал заинтересованным лицам, принимая оплату за свои "услуги" на банковскую карту.

Установлено, что его «клиентами» были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане россии, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы.

Правоохранители провели обыск по адресу жительства администратора «бот-сети», где обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности и специальное программное обеспечение.

Решается вопрос о сообщении организатору ботофермы о подозрении по части 1 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей») Уголовного кодекса Украины.

А в Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей.

Основное направление деятельности злоумышленников – создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности, разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов.

В результате оперативно-следственных действий подтвержден факт, что их «клиентами» были лица, находящиеся на территории россии.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, 4 сервера, более 250 USB-модемов и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности; банковские карты, по которым происходили расчеты с «клиентами»; более 400 SIM-карт операторов мобильной связи.

Изъятая техника направлена на экспертизу. Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств и причастных к противоправной деятельности лиц.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о объявлении фигурантам подозрений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: частью 1 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») и частью 1 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных» систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи»).

Разоблачение ботоферм осуществляли сотрудники СБУ совместно с киберспециалистами и следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской и Киевской областных прокуратур.

Напомним, как СБУ и полиция обнаружили мощную ботоферму, которую использовали спецслужбы рф и украинская политсила – у Порошенко говорят, что непричастны к этому. Впоследствии появилась информация, что по делу о ботоферме фигурируют нардеп от "ЕС" Артур Герасимов и эксперт Виктор Майстренко.