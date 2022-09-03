Оккупанты запретили ввозить какие-либо товары первой необходимости, в том числе лекарства, – мэр Мелитополя

Оккупанты запретили ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру дерзкое нарушение норм международного гуманитарного права. В этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых», – написал он.

По словам Федорова, тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь купить в городе лекарства импортного производства невозможно.