Оккупанты запретили ввозить какие-либо товары первой необходимости, в том числе лекарства, – мэр Мелитополя

Оккупанты запретили ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру дерзкое нарушение норм международного гуманитарного права. В этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых», – написал он.
По словам Федорова, тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь купить в городе лекарства импортного производства невозможно.
«Террор мирного населения со стороны «асвобадителей» в действии. Россия – государство-террорист», - резюмировал городской голова Мелитополя.