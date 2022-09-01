В Киеве задержали корректировщика огня оккупантов

В Киеве задержали корректировщика, который сдавал врагу позиции ВСУ.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что в течение июля – августа 2022 г. подозреваемый по корыстным мотивам неоднократно передавал представителю рф через мессенджер информацию о расположении и движении на территории города Киева подразделений и военной техники ВСУ. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

42-летнему киевлянину сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (частью 3 статьи 114-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.