Эрдоган предложил путину посредничество Турции в вопросе ЗАЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским коллегой владимиром путиным. В частности, стороны обсудили разрешение напряженной ситуации вокруг ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Отмечается, что в ходе переговоров Эрдоган предложил путину, чтобы Турция стала посредником в вопросе Запорожской АЭС.

При этом главы двух государств также обсудили ситуацию с экспортом зерна из Украины и подтвердили продолжение строительства атомной станции «Аккую» в Турции.

Эрдоган и путин договорились более детально обсудить вышеперечисленные вопросы во время встречи в Самарканде (Узбекистан) на саммите, который пройдет 15-16 сентября.

Напомним, что очередные обстрелы российских оккупантов привели к тому, что Запорожская АЭС впервые в истории отключила все энергоблоки от сети. После чего Президент Зеленский в своем видеообращении заявил, что «россия поставила Украину и всю Европу в шаге от катастрофы».

Во вторник, 30 августа, Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в украинскую столицу и заявила, что в ближайшие дни Миссия начнет работу на Запорожской атомной электростанции.

При этом глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ в ЗАЭС, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже стало известно, что российские захватчики отказались делать спецпропуск для миссии МАГАТЭ на Запорожье.

1 сентября оккупанты начали активно обстреливать Энергодар.