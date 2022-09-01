Главарь банды, осужденный за убийства на 25 лет, получил от путина медаль за войну в Украине

Россиянин Иван Непаратов, которого за убийства в составе ОПГ приговорили к 25 годам тюрьмы, за участие в войне с Украиной получил от российского диктатора владимира путина посмертно медаль.

Об этом сообщает The Insider.

Согласно документам, Непаратов погиб 5 августа в городе Артемовск Донецкой области. Причина смерти — «огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы».

Иван Непаратов был главарем банды подмосковных грабителей. В июле 2013 года его и членов его ОПГ признали виновными в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Непаратов получил самый большой срок из всех — 25 лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, с 2009 по 2010 год Непаратов убил трех своих знакомых, которые брали у него в долг деньги и не вернули. Также он и его сообщники задушили предпринимательницу и похитили у нее 100 тысяч рублей. Тогда же Непаратов и его напарник получили от жителя Сергиева Посада более одного миллиона рублей. Мужчине сообщили, что его якобы «заказали», но за крупную сумму отступных киллер откажется от убийства.

В августе 2009 года Непаратов узнал, что у уроженца Украины, работающего прорабом на стройке в деревне Федоровское Сергиево-Посадского района, есть крупная сумма денег. Он и его подельники напали на мужчину и украли у него 176 тысяч рублей. В ноябре 2009 года бандиты совершили разбойное нападение на дом под Сергиевым Посадом, избили его жильцов — мужчину и женщину, но мужчине удалось выбежать на улицу и позвать на помощь. Опасаясь быть задержанными, убийцы скрылись с места происшествия.

В марте 2010 года Непаратов расправился с членом банды, который отказался подвезти грабителей до места очередного преступления, и поэтому сорвал их планы. После избиения Непартов нанес жертве 88 ударов ножом.

Сообщается, что при совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное и пневматическое оружие, а также форму сотрудника милиции и маски.

В результате из 25 лет назначенного ему срока Непаратов отсидел 12, после чего отправился убивать в Украину, на этот раз с санкции государства и в настоящей форме военного. Посмертно награжден медалью за отвагу за подписью владимира путина, а также медалью и орденами «За кровь и храбрость» со стороны руководства так называемого «лднр».

Ранее The Insider уже писал о том, как владелец ЧВК Вагнера евгений пригожин лично вербует заключенных в российских колониях, предлагая освобождение через полгода за участие в военных действиях в Украине. По словам осужденных, пригожин не скрывает, что вербовку уголовников для войны санкционировал лично владимир путин. Пригожин (сам отсидевший за разбой и вовлечение малолетних в преступную деятельность), со звездой «героя россии» на футболке, рассказывает заключенным, что «представляет ОПГ, помогающую армии россии», и обещает зекам от 100 до 230 тысяч рублей в месяц, отдавая предпочтение осужденным за убийство.

Также накануне издание «Вот Так» со ссылкой на заключенного одной из колоний писало, что пригожин и руководитель ЧВК Вагнера дмитрий Ууткин недавно побывали в ИК-15 Батайска Ростовской области. По словам собеседника издания, оба прилетели на личном вертолете Пригожина, а перед их визитом администрация учреждения «была напряжена» и отключила видеорегистраторы у сотрудников ФСИН. Пригожин собрал заключенных на плацу и сообщил, что ищет «убийц и грабителей», а также рассказал, как «резал негров в Африке», рассказал источник.

Также издание получило информацию и о других случаях вербовки зэков и их участия в войне с Украиной.

«Все это вкупе подтверждает, что этот конвейер заработал и что заключенных в россии в колониях строгого режима, осужденных за особо тяжкие преступления, отправляют в Украину для участия в военных действиях, что само по себе является оконченным составом военного преступления, потому что российские власти вовлекают в военные действия людей, которые находятся от них в прямой зависимости в местах принудительного содержания», — заявил глава Gulagu.net Владимир Осечкин в интервью The Insider. — Здесь налицо и нарушение закона, и превышение полномочий со стороны ФСИН и ФСБ, которые все это организовали, и нужно с этим разбираться. На сегодняшний день благодаря той бесчеловечной схеме, которую организует евгений пригожин и его кураторы из ФСБ и министерства обороны, у преступного мира россии складывается дорожная карта — ты можешь совершать любые преступления, можешь убивать какое угодно количество людей в россии, вымогать и похищать, а если тебя поймают и осудят, ты через какое-то время, часто через считанные недели, сможешь оказаться на свободе, согласившись участвовать в военной агрессии против Украины, и евгений пригожин, главарь этой ОПГ, поможет тебе освободиться, а если что-то с тобой случится, ты будешь награжден медалями и орденами. Это и беззаконие, и отсутствие морали. Что-то из рубрики ада».

Напомним, как на Донбассе ВСУ взяли в плен российского «зека», воевавшего за «Лигу» Вагнера.