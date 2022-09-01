Николаевские десантники уничтожили два российских танка вместе с экипажами

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать бронетанковую технику и живую силу российских оккупантов на одном из наиболее важных направлений.

Об этом сообщает Командование ДШВ.

На видео зафиксирована совместная и слаженная филигранная работа артиллеристов-десантников и приданого артиллерийского подразделения. В результате – уничтожены два танка вместе с экипажами. Также во время огневого контакта были уничтожены несколько российских оккупантов.