В Украине начнут заочно судить российского генерала, пытавшегося захватить Киев

Александр Чайко В Украине будут судить генерала российской оккупационной армии, руководившего операцией захвата Киева.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Командующий восточным военным округом рф принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию северных областей Украины. Также он руководил военной операцией при попытке захвата территории Киевской области с западного направления.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что чиновник российской армии 24 февраля отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории белоруссии.

Установлено, что в марте 2022 года генерал проживал в селе Здвижовка Бучанского района и из захваченного захватчиками детского сада руководил боевыми действиями. Также в селе Катюжанка он вручал российским военным государственные награды для повышения их морально-психологического состояния.

Вторжение российских захватчиков на территорию Украины сопровождалось оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, включая детей.

Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника с рф.

Высокопоставленное должностное лицо российской армии обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (часть 3 статьи 110, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины).

Такие преступления наказываются лишением свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, что в мае в суд отправили первый обвинительный акт на генерала оккупантов за полномасштабное вторжение в Украину.