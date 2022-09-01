Россиян призывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях, платежках и автобусах

В россии продолжается кампания по скрытой мобилизации. Тем, кто подпишет контракт, обещают большое жалованье и общественное уважение.

Фото листовок, с помощью которых россиян призывают на войну, публикует российское оппозиционное издание « Грани».

В Новосибирской области призыв подписывать контракт разместили на стенде в детском саду «Золотой ключик». Заведующая говорит, что не знает, кто повесил это объявление.

В Екатеринбурге контракт с армией РФ рекламируют на автобусных остановках, в Новосибирске – в вагонах метро.

В Ярославле рекламу напечатали прямо на платежках за жилищно-коммунальные услуги.

В Ленинградской области к скрытой мобилизации присоединилась русская православная церковь.

В большинстве россиян заманивают на войну высокими заработками. Правда, предлагаемая сумма отличается в зависимости от региона. Так, в Великом Новгороде обещают от 1 млн рублей за полгода. В Ульяновске платить собираются от 220 тыс. рублей в месяц.

В Екатеринбурге на билбордах – реклама частной военной компании Вагнера.

Москвичей заманивают на войну якобы необходимостью поддержать детей Донбасса. Но обещают им, что у российских военных все выйдет – вплоть до покорения Луны.

Напомним, что сотни заключенных из российской федерации готовы присоединиться к ППК «Вагнер» и поехать воевать в Украину.