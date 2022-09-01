Компания «Российские железные дороги» получила указание найти 10 тысяч «добровольцев» для войны в Украине

По данным Генштаба ВСУ, российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч «добровольцев» на краткосрочный контракт на войну в Украину.

Об этом сообщает Генштаб.

«Государственным компаниям Российской Федерации доказаны новые нормы подбора добровольцев на войну. Так, компания «Российские железные дороги» получила разнарядку на поиск среди гражданских работников до 10 тысяч новых кандидатов на краткосрочный контракт», – говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщили, что оккупанты, чувствуя опасность, ужесточили административно-полицейский режим в населенных пунктах, расположенных на берегах реки Днепр и охрану береговой линии во временно захваченных районах Запорожской и Херсонской областей.