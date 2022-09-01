ЗАЭС отключена от последней линии электропередач, – МАГАТЭ

Глобальная служба по атомной энергии заявила в субботу, что Запорожская атомная электростанция Украины была отключена от последней основной линии оставшейся электропередачи и теперь полагается на резервную линию.

Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

«Украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в очередной раз потеряла связь с оставшейся последней основной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). на месте сегодня», - говорится в сообщении .

В агентстве сообщили, что четвертая Линия электропередачи киловольт (кВ) вышла из строя. Еще трое были потеряны раньше во время обстрелов.

В то же время станция продолжает подавать электроэнергию резервной линией на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

«Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов», - отметили в международном агентстве.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси после инспекции ЗАЭС сообщил, что шесть инспекторов МАГАТЭ останутся там на несколько дней, а еще двое останутся там «на постоянной основе».

Напомним, что ранее Гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация обеспечит постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС: « Наша работа на станции только началась» .