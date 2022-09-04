«Нашим воинам нужна связь и глаза в небе»: Продолжается сбор на нужды николаевской аэроразведки

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04.09.2022 08:00

Продолжается сбор на нужды николаевской аэроразведки. В настоящее время разведчикам нужны дроны DJI Mavic3 и DJI Matrice30, акумуляторы и станции подзарядки, спутниковая связь для экипажей - Starlink и комплектующие для изготовления дронов камикадзе (военные изготавливают их собственноручно).

Об этом пишет советница главы Николаевской ОВА Ольга Малярчук.

«У меня все хорошо. Жив. Работаем дальше на победу», - сколько нас, тех, кто ждет таких сообщений с нуля? А сколько такое уведомление стоит? Оно бесценно, не правда ли? Только вместе мы можем сделать так, чтобы таких сообщений было много. В холодном окопе, в серой зоне или в окружении врага нашим воинам нужна связь и глаза в небе. В режиме 24/7 они продолжают наступление и каждая гривна приближает нас к победе!», – написала Малярчук.

Помочь можно отправив деньги по реквизитам:

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Виктория Михневич

Фотофакт