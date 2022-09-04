«Нашим воинам нужна связь и глаза в небе»: Продолжается сбор на нужды николаевской аэроразведки

Об этом пишет советница главы Николаевской ОВА Ольга Малярчук.

«У меня все хорошо. Жив. Работаем дальше на победу», - сколько нас, тех, кто ждет таких сообщений с нуля? А сколько такое уведомление стоит? Оно бесценно, не правда ли? Только вместе мы можем сделать так, чтобы таких сообщений было много. В холодном окопе, в серой зоне или в окружении врага нашим воинам нужна связь и глаза в небе. В режиме 24/7 они продолжают наступление и каждая гривна приближает нас к победе!», – написала Малярчук.